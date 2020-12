Cagliari-Inter, Barella (Inter Tv): “Gol? Felice ma dispiaciuto. Momenti difficili ci saranno sempre”

Dopo aver battuto il suo ex Cagliari e aver contribuito in maniera pesante al successo dell’Inter, Nicolò Barella si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la vittoria conquistata alla Sardegna Arena.

Ecco le sue parole: “Io lo so bene, questo è uno dei campi più difficili, siamo stati bravissimi a riprenderla. Gol al Cagliari? Felicità ma anche un po’ di dispiacere. Ma sono un giocatore dell’Inter e sono felice di aver portato a casa i 3 punti. Ci saranno momenti difficili, come ogni anno. Dovremo essere bravi ad andare avanti e fare quello che ci chiede il mister”.

