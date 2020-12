Cagliari-Inter, posticipato il fischio d’inizio: la partita comincerà alle 12.45. Il motivo

Colpo di scena in quel di Cagliari, dove l’Inter di Antonio Conte scenderà in campo per la sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A contro la formazione rossoblu. Una sfida particolarmente importante per i nerazzurri, che devono riscattare la delusione europea.

Il calcio d’inizio è stato infatti posticipato di 15 minuti rispetto all’orario previsto delle 12.30 a causa di problemi alla regia della Lega.

