Cagliari-Inter, Lautaro: “A Bologna il rammarico più grande, ma noi ci speriamo”

Le parole del centravanti argentino al termine del posticipo

Autore della seconda doppietta consecutiva e di una prestazione che ha deciso l'incontro di Cagliari in favore dell'Inter, Lautaro Martinez ha trascinato i nerazzurri in una partita non semplice. Il centravanti argentino, insieme ad Ivan Perisic il migliore dell'ultimo periodo nella formazione di Simone Inzaghi, al termine dell'incontro è stato intervistato ai microfoni di Dazn.