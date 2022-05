Cagliari-Inter, le ultime di formazione: possibili tre facce nuove dal 1′

C'è il ritorno di Bastoni da titolare

Oggi l'Inter torna in campo dopo l'ebrezza della vittoria in Coppa Italia. I nerazzurri giocheranno sul campo del Cagliari per una sfida che si prospetta intensa vista la necessità, da parte dei sardi, di fare punti per salvarsi. La Gazzetta dello Sport aggiorna così sulle ultime di formazione: