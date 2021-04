Dove vedere Inter-Cagliari, diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni per seguire la sfida della 30esima giornata di Serie A in programma a San Siro

Tutti i pronostici, ormai, danno l'Inter come la squadra favorita numero uno per la vittoria dello Scudetto: il vantaggio di +11 in classifica sul Milan secondo in classifica, del resto, comincia ad assumere un certo significato, ma con nove giornate di campionato ancora da disputare e con la stanchezza che aumenta non si può dare adito ad alcun rilassamento. Ecco perché la sfida contro il Cagliari, in programma per domenica 11 aprile alle ore 12.30, assume una rilevanza particolare in questo senso.