L’Inter e il Milan sono pronte a un nuovo derby di mercato per rinforzare il proprio pacchetto arretrato con uno dei difensori migliori della Serie A.

Si tratta di Alessandro Buongiorno, centrale difensivo e capitano del Torino, idolo del popolo granata per il senso di appartenenza dimostrato in questi anni, soprattutto da quando pochi mesi fa ha rifiutato la corte dell’Atalanta. La prossima sessione estiva di mercato, però, potrebbe essere quella buona per il salto in una big da parte del classe 1999.

La quotazione fatta da Urbano Cairo, come di consueto, è da far tremare i polsi. Secondo La Repubblica, servono 35 milioni di euro per acquistarne il cartellino. All’Inter piace da tempo e vorrebbe farne l’erede di Acerbi, il Milan si è inserito da poco, ma bisognerà fare attenzione ai denari della Premier League, con l’Arsenal che sembra il club più interessato.