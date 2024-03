I tre motivi per cui Acerbi è sempre più lontano dall’Inter

Francesco Acerbi si allontana sempre di più dalla permanenza all’Inter, nonostante un contratto che scadrà solo il 30 giugno 2025. È la convinzione de La Gazzetta dello Sport, che oggi indica già il nome del principale indiziato come suo sostituto. Ma quali sono i fattori che spingono verso la partenza dell’ex Lazio?

I motivi sono sostanzialmente tre. Primo: Il caso Juan Jesus ha certamente inciso, non tanto o non solo per l’episodio in sé, ma per come è stato gestito dal difensore nerazzurro, che ha parlato della vicenda senza l’autorizzazione del club. Secondo: l’età del giocatore, classe 1988 che nello scorso febbraio ha spento 36 candeline. Terzo: gli infortuni che in questa stagione lo hanno fermato già due volte e sempre al polpaccio, una volta ad agosto e l’altra a febbraio, facendogli saltare sette partite stagionali.