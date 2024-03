L’Inter punta il terzo colpo a zero: già pronto il contratto

Dopo Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, l’Inter è pronta ad affondare per il terzo colpo a parametro zero in vista della stagione 2024-25. Se l’iraniano e il polacco rinforzeranno rispettivamente l’attacco e il centrocampo, i nerazzurri vogliono intervenire anche in difesa.

Marotta e Ausilio guardano con decisione a Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, affrontato recentemente nel doppio (amaro) incrocio di Champions League. Il 28enne spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2024 e la trattativa con i Colchoneros si è arenata negli ultimi mesi. Il giocatore, dunque, sta valutando nuove destinazioni per il futuro e il club nerazzurro diventa un serio candidato.

Hermoso piace per integrità fisica, età, esperienza internazionale (dal 2019 gioca assiduamente in Champions League con l’Atletico) e abilità nella difesa a tre. Il giocatore è allettato dall’idea Inter e – secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport – l’amico e connazionale Alvaro Morata gli ha consigliato l’Italia.

La dirigenza nerazzurra ha già in mente una bozza di contratto. L’esborso nullo per il cartellino consentirebbe a Marotta e Ausilio di sottoporgli un quadriennale o un quinquennale da 5 milioni netti a stagione. Una cifra leggermente più bassa rispetto a quella proposta dal West Ham che però, rispetto all’Inter, non può garantire al giocatore la Champions League.

Lo spagnolo di piede mancino è considerato il sostituto perfetto di Acerbi anche per duttilità, visto che può ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzo a sinistra in una linea a tre.