Pioli è sicuro: “Non c’è questa differenza fra noi e l’Inter”

Dopo Fiorentina-Milan 1-2, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha commentato la gara a Sky Sport, lasciandosi andare anche a un parere sulla classifica attuale che vede la sua squadra seconda in classifica potenzialmente a -14 dall’Inter capolista.

“Non credo ci siano 14 punti di differenza, soprattutto adesso che siamo cresciuti. Ieri ho detto che il distacco dall’Inter è reale, ma è stato causato da quattro settimane in cui non abbiamo gestito bene le assenze. In quel periodo noi perdiamo in casa con Udinese e Juventus e ci facciamo rimontare da Napoli e Lecce, mentre l’Inter fa 12 punti: lì è scappata“.

A Dazn, poi, gli viene chiesto un parere sulle dichiarazioni di Davide Calabria a proposito del possibile scudetto nel derby: “Se sono d’accordo? No, non sono sempre d’accordo con i miei giocatori“.