Cessione Dumfries: l’Inter ha 5 opzioni per sostituirlo

Non è un mistero: l’addio estivo di Denzel Dumfries all’Inter è più di un’ipotesi. La situazione contrattuale dell’olandese non lascia scampo a terze vie: rinnovo entro poche settimane oppure cessione in estate, per evitare di perderlo a zero nel 2025, quando scadrà il vincolo con il club nerazzurro.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si sono già mossi a gennaio con un investimento sulla fascia destra, ovvero Tajon Buchanan. Il canadese è stato preso in anticipo per tamponare “ufficialmente” l’assenza di Juan Cuadrado, anche se di fatto il sostituto è stato Matteo Darmian, spesso davanti allo stesso Dumfries nelle gerarchie di Inzaghi. L’ex Bruges ha comunque avuto modo di ambientarsi nei meccanismi nerazzurri e nella prossima stagione sarà pronto a recitare un ruolo da protagonista. Se dovesse partire l’olandese, in ogni caso, ci sarà bisogno di un nuovo elemento sulla corsia di destra.

Ecco, dunque, le cinque opzioni dell’Inter per sostituire eventualmente Dumfries: comprendono nuovi acquisti, permanenze a sorpresa o rientri da prestiti.

