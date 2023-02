Rinnovo Bastoni-Inter, si entra nel vivo ma la trattativa non è semplice. Tutti gli scenari

Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu sono i due calciatori con i quali la dirigenza dell'Inter sta intavolando le prime trattative per i rinnovi di contratto. Al fine di evitare un nuovo caso Skriniar infatti, è necessario prendere per tempo i calciatori che andranno in scadenza al termine della successiva stagione sportiva. In questo caso, giugno2024. Se per il centrocampista turco l'accordo sembra essere già molto vicino, qualche difficoltà in più starebbe spuntando nella trattativa con il difensore italiano. I quotidiani sportivi di questa mattina segnalano una certa distanza tra le parti, quantificata in circa 1,5 milioni di euro. Una discrepanza non da poco.