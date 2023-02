Urgenza rinnovi per l’Inter: vicino per Calhanoglu, c’è distanza con Bastoni

La seconda parte di stagione dell' Inter sta per entrare nel vivo, ma i nerazzurri sono già al lavoro fuori dal campo. Soprattutto sul fronte rinnovi. Le due priorità della dirigenza interista sono Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni , entrambi in scadenza nel 2024 .

Diversa, invece, la situazione di Bastoni. Il difensore italiano ha richieste più elevate e la distanza con l'Inter è maggiore. Secondo il quotidiano romano, i nerazzurri sarebbero partiti da una base di 4.5 milioni di euro (attualmente ne guadagna 2.5 più bonus ), con vari adeguamenti futuri, ma le richieste sarebbero stato di 6 milioni di euro di base fissa. L'intesa potrebbe essere trovata a metà strada, ma non è detto.

In questo momento storico, l' ombra di Skriniar aleggia su qualsiasi trattativa l'Inter intavoli. In realtà è normale che ci sia una minima distanza tra una prima richiesta di un giocatore e quella della società.

L'obiettivo è trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti , ovviamente venendosi incontro. Cosa non accaduta con il difensore slovacco, le cui richieste sono rimaste fuori dalle possibilità nerazzurre. In ogni caso, l'Inter ha giustamente fretta di rinnovare Bastoni e un accordo va trovato quanto prima.

Scontato, invece, il rinnovo di Calhanoglu: il rapporto tra il turco e la tifoseria non è mai stato così saldo, così come le sue prestazioni da quando è a Milano non sono mai state prima a questo livello di qualità e personalità.