Lukaku rimane all’Inter? Possibile, ma solo con lo sconto dal Chelsea

Saranno settimane decisive per la permanenza in nerazzurro di Big Rom

Nelle prossime settimane, occhi puntati su Romelu Lukaku. Il belga sta ritrovando una buona condizione e Inzaghi spera di poterlo utilizzare con più costanza e di poter fare affidamento per le grandi sfide che aspettano l'Inter. Come gli ottavi di finale di Champions League con il Porto. In ballo c'è anche la permanenza in nerazzurro di Big Rom.