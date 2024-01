Ceduto Lucien Agoumé al Siviglia, l’Inter lavora per piazzare in uscita un altro esubero come Stefano Sensi. Come vi abbiamo anticipato sono ore calde per la trattativa con il Leicester, con il giocatore che è stato già convinto ad accettare la destinazione dal progetto presentato dal tecnico italiano Enzo Maresca. Proprio l’allenatore, in conferenza stampa, ha parlato brevemente delle notizie riguardanti il centrocampista interista: “Nuovi acquisti? Ho sempre detto la stessa cosa. Quando sei forte e puoi diventare più forte, è meglio. Di Sensi l’unica cosa che posso dire è che lo conosco ed è un giocatore che mi piace molto. Non ci è permesso fare qualcosa in entrata, dobbiamo prima vendere per poter acquistare” dice il tecnico. Nelle prossime ore, però, i giusti incastri potrebbero essere trovati con l’Inter che conta di incassare 2-3 milioni di euro da aggiungere al risparmio da circa 2 milioni sull’ingaggio del calciatore in scadenza al termine della stagione.