Calciopoli, decisione DEFINITIVA: Inter RISARCITA dalla Juve

Il Consiglio di Stato pone fine in modo ufficiale ai ricorsi della Juventus in merito a Calciopoli, dopo la rinuncia della società bianconera in merito alla richiesta di 443 milioni di euro di danni alla FIGC, in merito allo Scudetto 2005/2006, assegnato all’Inter.

La sentenza, che chiude la vicenda giudiziaria aperta dal 2011, ha anche preso una decisione in merito alle spese legali che FIGC e Inter hanno dovuto sostenere per gli atti di procedura compiuti. In particolare, la Juventus dovrà riscarcire i nerazzurri e la federazione per una cifra pari a 5mila euro ciascuno.