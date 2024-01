Inter-Hellas Verona, gara valida per la 19a giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi, cercano la vittoria per consolidare il primo posto in classifica e laurearsi “campioni d’inverno”. A partire dalle ore 12.30, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Hellas Verona!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-HELLAS VERONA

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE

90+12′ | FINISCE QUI!

2-1 il risultato finale, gol di Lautaro Martinez, Henry e Frattesi!

100′ | HENRY SBAGLIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Rigore calciato sul palo e anche la ribattuta non entra in reteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

98′ | CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA, il VAR richiama Fabbri per un contattino tra Darmian e Magnani.

94′ | LA METTE FRATTESIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Missile di Bastoni che si stampa sulla traversa, poi da fuori area ancora Calhanoglu al volo, Montipò para ma il pallone gli scappa e Frattesi arriva per primo e la metteeeeeee.

92′ | Campanile di testa di Acerbi, la palla spiove a un metro dalla porta ma Arnautovic clamorosamente non ci arriva per la buona difesa di fisico di Coppola.

81′ | Calhanoglu crossa dalla sinistra, pesca Lautaro solo in mezzo all’area ma il colpo di testa è troppo debole.

79′ | Incredibile nell’area piccola del Verona. Barella spizza un cross su punizione di Dimarco, Montipò tocca e Arnautovic, quasi sulla linea di porta, viene colpito dal pallone che esce dallo specchio. Veramente incredibile.

73′ | PAREGGIA HENRY

Palla persa a centrocampo da Arnautovic (anche se con un intervento probabilmente falloso), ripartenza sulla destra dove Henry anticipa Acerbi e mette in rete un cross di Duda.

67′ | Stacco di testa di Carlos Augusto da calcio d’angolo, palla alta.

66′ | Gran destro da fuori area di Calhanoglu, palla a lato di poco.

48′ | Gol di Lautaro Martinez annullato per fuorigioco precedente di Acerbi.

47′ | Missile da fuori area di Suslov, palla fuori non di molto.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

1-0 il risultato parziale, gol di Lautaro Martinez

39′ | Gran cross su punizione di Calhanoglu, Bastoni stacca di testa con una certa libertà ma mette fuori.

26′ | Djuric stacca di testa pericolosamente da solo nell’area piccola, Sommer para centrale.

12′ | GOOOOOOOOOOOOOOL DI LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ottima giocata spalle alla porta di Thuram che innesca Mkhitaryan, filtrante perfetto al limite dell’area per mettere Lautaro uno contro uno con Montipò e palla all’angolino!

2′ | Suslov riceve inspiegabilmente libero al limite dell’area piccola sulla destra, sinistro secco e Sommer respinge con la gamba.

1′ | Fischia l’arbitro Fabbri, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-HELLAS VERONA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): 1 Montipò; 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 23 Magnani, 3 Doig; 33 Duda, 31 Suslov; 26 Ngonge, 90 Folorunsho,77 Mboula; 11 Djuric.

A disposizione: 22 Berardi, 34 Perilli, 2 Amione, 5 Faraoni, 8 Lazovic, 9 Henry, 13 Cruz, 17 Kallon, 18 Hongla, 25 Serdar, 32 Cabal, 37 Charlys, 99 Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: MICHAEL FABBRI.

Assistenti: L. Rossi, Cipressa.

Quarto ufficiale: Gualtieri.

VAR: Nasca.

Assistente VAR: Di Vuolo.