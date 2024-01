L’Inter vince 2-1 contro l’Hellas Verona e si laurea “campione d’inverno”, al termine di un finale di gara pazzesco, nel quale è successo di tutto. Nel primo tempo la sblocca Lautaro Martinez, ma nella ripresa pareggia Henry. Nel recupero succede di tutto: prima il gol di Frattesi, poi il rigore, per fallo di Darmian, calciato sul palo dallo stesso attaccante dei veneti.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 6 – Subito autore di un’uscita attenta e di una bella parata, entrambe con i piedi. Viene sorpreso dal tocco di ginocchio di Henry, che poi lo spiazza dal dischetto, ma calciando sul palo.

PAVARD 6 – Manca un colpo di testa pericoloso in area, ma è l’unica sbavatura di un rientro molto attento con anche qualche sortita offensiva. Dall’83’ SANCHEZ s.v. – Dentro nel finale per aumentare il peso offensivo.

ACERBI 5 – Attento su Djuric, avversario tutt’altro che comodo, ma poi si fa sorprendere troppo facilmente dall’inserimento del neo-entrato Henry. Una macchia indelebile sulla sua partita.

BASTONI 5.5 – Coinvolto molto in fase di possesso nel primo tempo, dal suo piede parte l’azione dell’1-0. Abbassa il suo raggio d’azione nel secondo tempo, ma lascia troppo spazio a Duda per il cross sul pareggio. Colpisce una traversa clamorosa sul gol del 2-1.

DUMFRIES 6 – Ritrova il campo e ha subito grande voglia di fare. Le sue sgroppate possono essere potenzialmente devastanti, ma Doig è bravo a contenerlo sul piano atletico. Qualche sporcizia tecnica, come da sua consuetudine. Dal 60′ DARMIAN 5 – Rileva il rientrante Dumfries, ma commette un fallo molto ingenuo su Magnani in pieno recupero. Fortunatamente Henry lo grazia dal dischetto.

BARELLA 6.5 – Tanta intensità e corsa, che lo rendono sempre prezioso in entrambe le fasi. Non è sempre precisissimo, ma la sua presenza costante è un fattore di rilievo nella gara nerazzurra. Una sua grande conclusione dal limite, manda in tilt Montipò e permette il 2-1 di Frattesi.

CALHANOGLU 6 – Qualche errore iniziale, ma poi si registra in entrambe le fasi e gioca la solita gara attenta e autoritaria. Va anche vicino al gol con una conclusione dal limite. Si fa prendere da un po’ di frenesia dopo il pari veneto.

MKHITARYAN 6.5 – Grande inserimento e assist perfetto per Lautaro. Riferimento costante della manovra nerazzurra è sempre lucido nei movimenti e nelle scelte. Cala nella ripresa di intensità nella ripresa. Dall’83’ FRATTESI 7 – Rapace come un vero bomber nel segnare il gol vittoria.

CARLOS AUGUSTO 5.5 – Tanti movimenti molti interessanti e una presenza martellante sulla sinistra. Manca però di incisività e precisione al cross. Scende di tono atletico nel secondo tempo. Dal 73′ DIMARCO 5.5 – Ha voglia di incidere, ma è poco lucido.

THURAM 6.5 – Bravissimo nella sponda che lancia Mkhitaryan verso l’assist per Lautaro. Infiamma San Siro con un coast to coast impressionante, mostrando ancora una volta come i suoi strappi possano essere decisivi. Dal 73′ ARNAUTOVIC 4 – Perde il pallone sull’1-1, poi ricaccia involontariamente sulla linea il possibile 2-1. Manca un’altra occasione clamorosa in pieno recupero.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Torna in campo da titolare e gli basta meno di un quarto d’ora per tornare al gol. Domina la gara tecnicamente in ogni zona del campo e va anche vicino alla doppietta personale.

INZAGHI 6 – Primi minuti un po’ in affanno, ma lo spavento dura poco: la sua Inter prende il controllo del campo rapidamente e trova il vantaggio. Poi la sua squadra gestisce, ma non riesce a trovare il 2-0, mancando un po’ di cattiveria, lasciando spazio al pari beffardo del Verona. Il cambio Thuram-Arnautovic è, nei fatti, disastroso, ma Frattesi e l’errore di Henry dal dischetto fanno dimenticare tutto.