Inizia ufficialmente la nuova Serie A 2025/2026. L’Inter ha scoperto oggi il calendario per la prossima stagione, al termine del sorteggio svoltosi al Teatro Regio di Parma. Dopo 4 anni, sulla panchina dei nerazzurri non ci sarà

La nuova Serie A, per la prima volta targata Enilive, andrà in scena nel finesettimana del 23-24 agosto. Previsti due turni infrasettimanali (29 ottobre e 6 gennaio), mentre saranno 4 le soste per le nazionali: non si giocherà nei weekend del 7 settembre, 12 ottobre, 17 novembre, 29 marzo. Niente pausa natalizia. Il calendario sarà ancora una volta asimmetrico.

Di seguito il calendario completo della Serie A 2025/2026 dell’Inter: