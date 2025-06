Calendario Serie A 2025/26: segui il sorteggio LIVE

Nemmeno il tempo di lasciarci alle spalle l’ultimo campionato, vinto dal Napoli all’ultima giornata, che è subito tempo di scoprire cosa potrebbe riservarci la prossima stagione. In netto anticipo rispetto alle scorse annate, questo pomeriggio alle 18.30 si svolgerà infatti il sorteggio del calendario della Serie A 2025/26.

Sarà dunque l’occasione per scoprire tutte le 38 giornate del prossimo campionato, ma soprattutto di scoprire su quale campo debutterà la nuova Inter di Cristian Chivu. Su Passione Inter potrete seguire in tempo reale il sorteggio in diretta del nuovo calendario di Serie A.

PREMI F5 PER AGGIORNARE