Marotta ha spiegato perché ha scelto Chivu come allenatore

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è uno dei protagonisti del Festival della Serie A, in programma a Parma, in concomitanza con i sorteggi del calendario del campionato 2025/2026. Il numero uno nerazzurro ne ha approfittato per parlare anche della questione allenatore, raccontando i retroscena sull’addio di Inzaghi e sulla scelta di Cristian Chivu come successore.

Queste le sue parole su Chivu, raccolte da TuttoMercatoWeb:

“Il profilo adatto era un allenatore giovane, che sposasse la filosofia della società e mettesse in atto una valorizzazione del patrimonio giovanile che non limitasse la nostra ambizione. L’Inter partirà sempre con l’obbligo di provare a vincere: per questo servono qualità che abbiamo ritenuto di trovare in Chivu. Ci sono piccole cose burocratiche da sistemare col Parma, ma rappresenta il profilo adatto. È una prova non di confusione ma di coraggio, cose da leader. L’importante è che ci siano una proprietà forte e un programma ben definito”.