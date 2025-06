Palacios al Mondiale con l’Inter: le ultime sul futuro – ESCLUSIVA

Dopo una buona parentesi al Monza nel corso del prestito degli ultimi sei mesi, Tomas Palacios è pronto per tornare all’Inter. Il difensore argentino classe 2003 ha vissuto un ottimo avvio con la formazione brianzola, collezionando presenze preziose nel campionato italiano. Nella seconda parte della sua esperienza, invece, ha sofferto il cambio di allenatore con il ritorno in panchina di Nesta che ne ha ridotto il minutaggio.

Soprattutto il suo impatto al Monza ha messo in evidenza tutte le qualità fisiche che avevano convinto l’Inter la scorsa estate ad investire poco più di 6 milioni di euro per strapparlo all’Independiente Rivadavia. Dopo una prima stagione di studio in un calcio diametralmente opposto a quello sudamericano, Palacios sembra essere pronto per fare ritorno all’Inter.

Come raccolto in esclusiva dalla redazione di Passione Inter, infatti, dopo l’addio di Simone Inzaghi verranno fatte nuove valutazioni sul ragazzo. In particolare, il nuovo tecnico Cristian Chivu potrà sfruttare la finestra del Mondiale per Club per osservare da vicino i progressi dell’argentino. Palacios, infatti, prenderà parte alla spedizione statunitense che avrà inizio dalla partenza verso gli Stati Uniti il prossimo mercoledì 11 giugno.

Al termine del Mondiale, quando la situazione sarà più chiara, Chivu prenderà una decisione sul suo futuro di comune accordo con la società e lo stesso calciatore. Attualmente Palacios continua infatti ad avere parecchi estimatori sia in Italia che in Europa, pronti a cogliere l’opportunità qualora l’Inter decidesse per la prossima stagione di concedergli un nuovo prestito.