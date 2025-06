Inter, è il giorno di Chivu: attesa l’ufficialità LIVE

Dopo i numerosi tentativi andati a vuoto per Cesc Fabregas, la scelta dell‘Inter è ricaduta su Cristian Chivu. Il tecnico rumeno ha scavalcato al fotofinish Patrick Vieira e sta per diventare il nuovo allenatore nerazzurro. Decisiva la conoscenza dell’ambiente interista e la continuità tecnica che potrebbe garantire rispetto agli ultimi quattro anni dell’era Inzaghi.

Seguiamo in tempo reale tutte le tappe di questa giornata con l’ufficialità e le prime parole di Chivu come nuovo allenatore dell’Inter.

PREMI F5 PER AGGIORNARE

12.44 – Marotta ha lasciato la sede dell’Inter, lo annuncia Gianluca Di Marzio. Attesa l’ufficialità a breve.

11.27 – La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli del contratto di Cristian Chivu: contratto fino al giugno 2027, con un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro più bonus.

10.35 – Fabrizio Romano annuncia: “Cristian Chivu all’Inter HERE WE GO! Firma come nuovo allenatore dell’Inter fino a giugno 2027! Accordo raggiunto per Chivu, che firma un contratto biennale e lascia il Parma per tornare all’Inter”.

10.30 – Anche Chivu è arrivato in sede, come riportato da Matteo Barzaghi.

9.35 – Come riportato da Sky Sport, Beppe Marotta è arrivato nella sede dell’Inter per l’incontro decisivo con Chivu.

8.15 – Oggi sarà la giornata di Cristian Chivu all’Inter. Le parti si rincontreranno per definire gli ultimi dettagli. Il tecnico romeno dovrebbe firmare un contratto biennale.