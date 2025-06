Inter tra Hojlund e Bonny: Marotta conferma tutto

Intervenuto a margine del Festival della Serie A di Parma, il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato non solo della scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore, ma anche delle prossime mosse del club nerazzurro sul mercato.

In particolare, il numero uno dell’Inter ha confermato i nomi di Bonny e Hojlund per l’attacco, un reparto che verrà ampiamente modificato dal club. Queste le sue parole rimbalzate su Calciomercato.com: “Hojlund e Bonny? Noi abbiamo lavorato da mesi su eventuali ritocchi: sicuramente sappiamo che l’attacco è oggetto di maggiore attenzione, i nomi che hai fatto possono rientrare in un elenco di altri nominativi che saranno oggetti di sondaggi e negoziazioni”.