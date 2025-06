Inter, SLITTA l’annuncio di Chivu: cosa sta succedendo

Questa mattina, davanti alla presenza del presidente Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio, Cristian Chivu ha siglato presso la sede di Viale della Liberazione il contratto biennale che lo legherà all’Inter per le prossime due stagioni.

Il Mondiale per Club sarà per il tecnico rumeno il primo vero banco di prova alla guida dei nerazzurri, una vetrina che darà già indicazioni sulle sue idee di gioco rispetto all’organico ereditato da Simone Inzaghi. Per l’annuncio ufficiale da parte del club nerazzurro, però, bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Come spiegato da Calciomercato.com, Chivu non si è ancora ufficialmente liberato dal contratto che lo lega al Parma. Per ragioni burocratiche, dunque, il nuovo allenatore dell’Inter verrà ufficializzato con qualche giorno di ritardo, ma comunque entro l’inizio della prossima settimana.