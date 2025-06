Inzaghi punta i primi due colpi faraonici dalla Serie A

Da poche ore è iniziata ufficialmente l’avventura di Simone Inzaghi alla guida dell’Al-Hilal. Il tecnico piacentino, dopo aver salutato l’Inter, ha sposato il progetto arabo da circa 52 milioni di euro in due stagioni.

Rispetto agli ultimi anni trascorsi a Milano, l’allenatore potrà adesso disporre di un budget quasi illimitato da investire sul mercato. Da qui sono arrivate le prime due richieste che portano a due calciatori della Serie A: Theo Hernandez e Victor Osimhen.

Come scritto da Gianluca Di Marzio, l’Al-Hilal è attualmente in contatto con Milan e Napoli per cercare di assecondare i desideri di Inzaghi. L’ex Inter, invece, difficilmente cercherà di portare in Arabia alcuni dei suoi ex calciatori in nerazzurro, come accordato verbalmente con il presidente Marotta al momento della rescissione consensuale del rapporto.