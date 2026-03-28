GdS – Allarme rientrato per Calhanoglu: la situazione

Nessun allarme attorno a Hakan Calhanoglu, nonostante il momento di apprensione vissuto nel finale della sfida tra Turchia e Romania. Il centrocampista dell’Inter aveva lasciato il campo dopo aver avvertito un fastidio al polpaccio, gesto che aveva subito fatto temere un possibile problema fisico.

Le verifiche effettuate subito dopo hanno però rassicurato tutti: come riportato da La Gazzetta dello Sport, si è trattato esclusivamente di crampi, senza alcuna conseguenza muscolare. Una notizia che permette al regista turco di restare a disposizione della nazionale, con la conferma della sua presenza per la prossima gara contro il Kosovo per la finale playoff.

Il quadro, dunque, è del tutto rassicurante: nessun infortunio e piena operatività per Calhanoglu, pronto a proseguire senza intoppi il suo percorso con la Turchia, per poi tornare a Milano a disposizione di Chivu e affrontare la gara casalinga contro la Roma la sera di Pasqua.