28 Marzo 2026

GdS – Allarme rientrato per Calhanoglu: la situazione

Le condizioni di Hakan Calhanoglu

Hakan Calhanoglu (@Depositphotos)

Nessun allarme attorno a Hakan Calhanoglu, nonostante il momento di apprensione vissuto nel finale della sfida tra Turchia e Romania. Il centrocampista dell’Inter aveva lasciato il campo dopo aver avvertito un fastidio al polpaccio, gesto che aveva subito fatto temere un possibile problema fisico.

Le verifiche effettuate subito dopo hanno però rassicurato tutti: come riportato da La Gazzetta dello Sport, si è trattato esclusivamente di crampi, senza alcuna conseguenza muscolare. Una notizia che permette al regista turco di restare a disposizione della nazionale, con la conferma della sua presenza per la prossima gara contro il Kosovo per la finale playoff.

Il quadro, dunque, è del tutto rassicurante: nessun infortunio e piena operatività per Calhanoglu, pronto a proseguire senza intoppi il suo percorso con la Turchia, per poi tornare a Milano a disposizione di Chivu e affrontare la gara casalinga contro la Roma la sera di Pasqua.

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Autore:
Romina Sorbelli

Romina Sorbelli, classe 1996, entra in Passione Inter a settembre 2025 come giornalista e inviata. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Comunicazione, prosegue il suo percorso accademico con la laurea magistrale in Giornalismo. Ottiene poi un diploma di specializzazione in Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 2023. Si avvicina al mondo del calcio grazie alla sua grande passione per l’Inter, che la porta a viverlo da vicino e a raccontarne il lato più romantico.