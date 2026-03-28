Serie A 2025/2026: chi vincerà lo scudetto?

Mancano otto giornate al termine del campionato di Serie A 2025/2026 e la corsa al titolo è ancora aperta. Analizziamo le principali candidate allo scudetto in questo finale di stagione.

Inter in vantaggio, ma attenzione al momento

In testa alla classifica c’è l’Inter, che guida con 69 punti, a +6 sul Milan e +7 sul Napoli. I nerazzurri restano la squadra da battere, come dimostrano anche le quote scudetto che la danno a 1.17.

Nonostante il vantaggio, il momento non è dei migliori: l’Inter arriva infatti da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre giornate, un rendimento che ha riaperto la corsa al titolo e ridato fiducia alle inseguitrici.

Milan in rincorsa

Al secondo posto troviamo il Milan, distante sei lunghezze dalla vetta ma in crescita nelle ultime settimane. I rossoneri hanno recuperato quattro punti nelle ultime tre giornate, anche grazie alla vittoria nello scontro diretto per 1-0.

La squadra di Massimiliano Allegri resta una delle principali alternative all’Inter, con una quota pari a 7.50. La continuità sarà però fondamentale per restare in corsa fino alla fine.

Napoli in grande forma

Terzo posto per il Napoli di Antonio Conte, staccato di sette punti dall’Inter e a -1 dal Milan, che affronterà nel prossimo turno allo stadio Maradona.

Gli azzurri sono la squadra più in forma del momento: arrivano infatti da quattro vittorie consecutive e hanno recuperato terreno su entrambe le rivali. La quota scudetto è attualmente fissata a 9.00, a conferma di una candidatura credibile in questo finale di stagione.

Le altre outsider

Più staccate le altre squadre. Il Como di Cesc Fàbregas, attualmente quarto a -12 dalla vetta, è quotato a 350. Ancora più indietro la Juventus, distante 15 punti, con una quota di 500, mentre la Roma, sesta in classifica, è proposta a 750.