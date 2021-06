UFFICIALE – Calhanoglu è un nuovo giocatore dell’Inter: tutti i dettagli

Il calcitore turco ex Milan ha firmato un contratto fino al 2024

Hakan Calhanoglu è ufficialmente un nuovo giocatore dell' Inter . Nel giro di pochissimi giorni, è stata portata a termine questa trattativa di mercato che ha dell'incredibile. L'ex Milan passa ai nerazzurri da parametro zero, firmando un contratto triennale: 5 milioni di euro a stagione più 1 milione di bonus.

Era arrivato nella serata di ieri a Milano con un volo. Oggi ci sono state le visite mediche divise in due parti: prima all'Humanitas di Rozzano e poi al CONI per l'idoneità sportiva. Alle ore 15.40 Calhanoglu arriva nella sede di Viale Liberazione per la firma sul contratto. Dopo Alex Cordaz, quindi, ecco il secondo acquisto della nuova Inter targata Simone Inzaghi.