VIDEO – Inter News – Il Calhanoglu-day e le notizie di oggi

Come ogni sera, anche oggi è previsto l'appuntamento con la diretta delle 19.30 sui canali social di Passione Inter per fare il punto sulle notizie del giorno. Una diretta imperdibile, quella di oggi: perché, nella caldissima giornata odierna, a tenere banco c'è stata anzitutto la firma di Hakan Calhanoglu sul contratto con l'Inter, quale secondo acquisto del club nerazzurro nel nuovo corso targato Simone Inzaghi. Non mancate l'appuntamento!