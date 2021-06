Social – “Grazie di tutto, Milan”. Il congedo di Calhanoglu dal club rossonero

Il calciatore turco cambia lato del Naviglio e si trasferisce all'Inter

Dopo l'enigmatico post dell' Inter con riferimento a Hakan Calhanoglu , è lo stesso Calhanoglu ad attivarsi sui social, a postare: e questo per salutare ufficialmente il Milan , la squadra nella quale il calciatore turco ha disputato le ultime quattro annate e da cui - ora - si congeda in vista del prossimo approdo all'Inter. Il calciatore ha affidato il post d'addio ai rossoneri al proprio profilo Instagram.

Si tratta di un video dove il calciatore ripercorre la sua intera esperienza rossonera, mostrando gratitudine per la tifoseria che lo ha accolto nel 2017 dal Bayer Leverkusen e che lo ha sostenuto per un quadriennio, durante il quale la squadra rossonera si è tolta la soddisfazione di un secondo posto in campionato, proprio dietro all'Inter. Proprio dietro a quella squadra per cui, oggi, Calhanoglu è pronto a firmare.