Social – L’enigmatica foto pubblicata dall’Inter: il riferimento è a Calhanoglu

Il turco si appresta a effettuare un cambio di sponda in seno al Naviglio

Potrebbe essere lo scherno subliminale - o, in gergo internettiano, "trollata" - dell'anno: il profilo Twitter ufficiale dell'Inter che, proprio in questi minuti, pubblica la foto di un ponte sul Naviglio di Milano. Il significato? Per la verità, è sfuggito a diversi utenti che si sono ritrovati a commentare il contenuto pubblicato dai canali ufficiali del club. Qualcuno, però, pare aver azzeccato il messaggio nascosto nella foto dell'Inter.