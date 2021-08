Calhanoglu-Show! Gol e assist all’esordio in nerazzurro: l’ultima volta 15 anni fa

45' di puro spettacolo del turco: fa tutto lui

Che Calhanoglu in questo primo tempo di Inter-Genoa. Esordio da sogno per l'ex Milan che regala subito le prime giocate al pubblico di San Siro. Al 6' ecco l'assist al bacio dalla bandierina per la testa di Milan Skriniar. Pallone perfetto. La qualità del suo destro si affaccia di nuovo nella partita, al 20', con un tiro di precisione chirurgica. Gol e assist in 20 minuti: se questo non fosse già abbastanza, il turco è riuscito a strappare un primato che apparteneva a un suo ex compagno di squadra: Zlatan Ibrahimovic.