Inter-Genoa, le PAGELLE: Calhanoglu e Dzeko, esordio con gol. Bene il centrocampo

A segno anche Skriniar e Vidal per gli uomini di Inzaghi

Di seguito le pagelle live di Passione Inter di Inter - Genoa , partita valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022:

HANDANOVIC 6 - Fa il suo ed è attento per tutta la partita.

SKRINIAR 7 - E' suo il primo gol stagionale dell'Inter e dell'intera Serie A: un colpo di testa letale che non lascia scampo a Sirigu. In fase difensiva è solido, attento, concentrato. Lo slovacco è sui livelli dell'anno scorso.

DE VRIJ 6 - Il Genoa non lo impegna molto, ma lui conduce la sua gara senza sbavature e sempre attento.

BASTONI 6,5 - Pochi patemi là dietro, in compenso prova a spingere e si propone con un'incursione pericolosa nel primo tempo. ( Dumfries s.v. )

DARMIAN 6,5 - Gioca alto e permette a Skriniar di allargarsi, conduce una partita ordinata con qualche buono spunto così come, dall'altra parte, fa Perisic.

BARELLA 7 - E' stato nominato miglior centrocampista della Serie A e anche oggi si è visto perché. Si muove, svaria, subisce falli, recupera, gioca buoni palloni. Prestazione completa, come al solito. ( Vecino s.v. )

BROZOVIC6,5 - E' forse l'emblema di questo 'centrocampo mobile' progettato da Inzaghi per quest'Inter: il croato si abbassa, imposta, pressa, porta palla, fraseggia nel corto. Fornisce un buon assist per il possibile 3-0 di Perisic, annullato per fuorigioco.