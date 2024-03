Rinnovo Lautaro, parla Camano: “Trattiamo con tranquillità”

Negli scorsi giorni ha avuto un nuovo incontro con l’Inter per discutere il rinnovo di Lautaro Martinez e, invervistato da CalcioNapoli24, Alejandro Camano, agente dell’argentino, ha parlato così della trattativa e del momento del capitano nerazzurro

Queste le sue parole:

RENDIMENTO – “Calo dopo la delusione? Credo che quello che è successo questa settimana è molto importante, possono esserci ripercussioni nel mondo Inter. Ma io sono molto impressionato dal gioco della squadra, penso che adesso nel calcio italiano sia la migliora. Il Napoli è altrettanto una squadra forte che anche loro hanno ricevuto una delusione: credo che tra le due, sia il meglio che in Europa possa vedersi per gioco e spettacolo”.

RIGORE – “E’ un uomo molto forte di testa. Sa che il calcio è così: c’è una grossa delusione, ma è felice all’Inter dove si sente capitano di questa squadra, sente la responsabilità. Dopo la delusione con l’Atletico sa che bisogna puntare al prossimo obiettivo. Nella prossima stagione ripuntare alla Champions: la Champions non è solo un fatto di calcio ma anche economico. Tutta la squadra necessita di rinforzi, i club hanno bisogni dei soldi della competizione”.

RINNOVO – “Sta in un momento ottimo, d’oro nella squadra dell’Inter ed ha due anni di contratto ancora. Oggi ci sono buoni rapporti con la società, io ho rapporti con l’Inter essendo stato l’agente di Hector Cuper, ex tecnico dei nerazzurri. In verità i rapporti restano buoni, dialoghiamo e possiamo affrontare il discorso con tranquillità avendo altri due anni di contratto. Lautaro sa che la cosa più importante ad oggi è l’Inter. Lautaro al Napoli? Per un argentino è sempre affascinante vestire la maglia del Napoli, però la verità è che sta bene all’Inter e ha ancora due anni di contratto”.