Osimhen a rischio contro l’Inter: le ultime sulle sue condizioni

Possibile emergenza in casa Napoli in vista della sfida di San Siro contro l’Inter. I partenopei, infatti, rischiano di dover fare a meno di Victor Osimhen per il big match della 29a giornata di Serie A, per via di un problema muscolare.

Come scritto nel report del Napoli al termine dell’allenamento mattutino, infatti, l’attaccante nigeriano ha svolto del lavoro personalizzato per via di un affaticamento muscolare accusato nel finale della gara persona contro il Barcellona.

Calzona e il suo staff valuteranno attentamente le sue condizioni nelle prossime ore, ma è chiaro che l’obiettivo sia quello di avere un giocatore importante come Osimhen a disposizione per la gara contro l’Inter. Dal primo minuto o al massimo a gara in corso.