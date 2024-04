Candidatura a sorpresa ad Appiano: le ultime verso Udinese-Inter

Mancano ancora tre giorni al nuovo match di campionato dell’Inter, attesa lunedì sera in trasferta contro l’Udinese. Come raccontato nella giornata di ieri, ad Appiano Gentile Simone Inzaghi ha ritrovato in gruppo Marko Arnautovic e Juan Cuadrado.

L’attaccante austriaco, fermato da un infortunio muscolare nel match contro il Bologna, verrà regolarmente convocato dal tecnico nerazzurro. Non ancora al meglio della condizione invece il colombiano che, di rientro dall’intervento dello scorso dicembre al tendine d’Achille, dovrà sottoporsi quasi da zero ad una nuova preparazione atletica.

Come riportato da Sky Sport, rimane ancora da valutare la presenza di de Vrij. Per quanto riguarda le possibili scelte di formazione, invece, resta in corsa Carlos Augusto per un ruolo tra difesa e centrocampo. Candidatura a sorpresa infine per Bisseck, che potrebbe essere rilanciato da Inzaghi dal primo minuto.