L’Inter punta la maxi rosa: due tasselli per soddisfare Inzaghi

La prossima stagione metterà l’Inter di fronte a un numero di impegni mai visto prima d’ora, con l’aumento delle gare della Champions League e il nuovo Mondiale per Club. Un calendario fitto, che ha convinto la dirigenza nerazzurra della necessità di una rosa più folta, con un’alternativa valida in ogni ruolo.

Ecco perché, come scrive La Gazzetta dello Sport, oltre agli arrivi di Taremi e Zielinski, l’obiettivo sarà aggiungere almeno altri due tasselli di alto livello: un attaccante almeno per allungare le rotazioni e un difensore centrale.

Nel primo caso, l’obiettivo principale è quello di Albert Gudmundsson del Genoa, il cui prezzo in costante crescita è l’ostacolo più difficile da superare. I nerazzurri, in ogni caso, dovrebbero puntare ad avere 5 attaccanti e delle valutazioni saranno necessarie anche per il futuro di Carboni, tenendo conto anche dei possibili addii di Sanchez e Arnautovic.

Riflessioni in corso anche in difesa, dove l’età di Acerbi e De Vrij pone il dubbio sulla loro affidabilità anche per il futuro. Per questo motivo, l’altro investimento importante potrebbe arrivare per un giocatore più giovane in difesa, con l’occasione Mario Hermoso a parametro zero a stuzzicare la dirigenza interista.