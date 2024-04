Arnautovic si gioca l’Inter in 8 partite: due ipotesi sul suo futuro

Marko Arnautovic sognava un ritorno all’Inter un po’ diverso. Invece, l’austriaco ha dovuto fare i conti con diversi problemi muscolari, con l’ultimo che lo sta tenendo fuori dalla gara con il Bologna. Ieri è tornato in gruppo e ora dovrà cercare un cambio di passo per svoltare l’ultima parte di stagione e il suo futuro ad Appiano Gentile.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, parecchie nubi si stanno addensando sulla sua permanenza. Il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative e la tenuta fisica incerta ha fatto cresce i dubbi sulla sua affidabilità. Arnautovic, ora, avrà 8 gare di Serie A per cercare di far cambiare idea ai dirigenti.

Al momento, infatti, ci sarebbero due ipotesi sul suo futuro, entrambe non propriamente positive. La prima sarebbe l’addio per far spazio ad altri attaccanti nel caso non dovesse mostrare dei miglioramenti da qui al termine della stagione.

Se invece dovesse dare netti segnali di crescita, potrebbe anche rimanere alla corte di Inzaghi: d’altronde, l’Inter ha bisogno di un attacco folto per la prossima annata. Tuttavia, l’austriaco dovrebbe comunque partire in fondo alle gerarchie, con il ruolo di quinto attaccante.

L’opinione di Passione Inter

C’erano già diversi dubbi in estate sull’acquisto di Arnautovic, che l’austriaco non è riuscito a smentire. La tenuta fisica era uno di questi, e gli infortuni sono stati un fattore determinante, in negativo, nell’annata dell’austriaco. Con così poche garanzie sul suo utilizzo è difficile pensare che i nerazzurri possano continuare ad affidarsi a lui, se non con un ruolo altamente marginale.