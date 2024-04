Correa ai margini del Marsiglia: faccia a faccia con l’allenatore

La situazione di Joaquin Correra all’Olympique Marsiglia non è delle migliori. L’argentino, in prestito dall’Inter, ha collezionato poco più di 20 minuti in campo nelle ultime 22 partite. Un utilizzo davvero misero, che il tecnico dei francesi, Jean-Louis Gasset, subentrato a Gattuso da qualche settimana, ha provato a spiegare in conferenza stampa.

L’allenatore ha raccontato che Correa ha voluto avere un confronto per capire il perché dei pochi minuti giocati nelle ultime gara. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb:

“È sempre nel gruppo e si allena sempre. È in un reparto dove abbiamo Aubameyang, Moumbagna e Ndiaye che possono giocare da mezza punta. Credo che a Clermont abbia giocato un quarto d’ora. L’ho visto questa settimana perché voleva parlarmi. Gli ho detto di non arrendersi. Ad un certo punto avrò bisogno di lui. Non sono stato io a costruire la squadra. Quando ci sono così tanti attaccanti centrali è difficile dare una possibilità a tutti. Vi ho detto quando sono arrivato che il mio obiettivo era rimettere i giocatori al loro posto. Se gioca, è al suo posto o comunque è un giocatore tra quelli che possono giocare”.

Il riscatto di Correa da parte del Marsiglia è legato alla qualificazione in Champions League dei francesi, che attualmente occupano il 7° posto in classifica, a 7 punti di distanza dal quarto posto che gli permetterebbe di giocare i preliminari.