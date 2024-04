Zhang sblocca i rinnovi: contatti in corso con Lautaro

Non è ancora arrivata la firma tanto attesa, ma il rinnovo di Lautaro Martinez è una questione aperta sulla scrivania dell’Inter e la chiusura della trattativa sembra farsi sempre più vicina, con la volontà di entrambe le parti di arrivare all’accordo.

I nerazzurri, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero ricevuto il via libera più importante, quello di Steven Zhang. I dirigenti ora cercheranno di chiudere al più presto la questione prolungamento del Toro, con diversi contatti telefonici andati in scena negli ultimi giorni.

Non c’è ancora una data precisa per l’incontro che dovrebbe portare alla firma, ma l’approvazione del presidente è un segnale decisivo. Stesso scenario delineatosi anche per Barella: anche per il centrocampista c’è l’ok di Zhang e la sua firma arriverà dopo quella di Lautaro Martinez. Per blindare capitano e vice-capitano in vista della prossima stagione.

L’opinione di Passione Inter

La comunicazione diretta tra presidente e dirigenza è stata ribadita anche da Marotta e dimostra come il rapporto di Zhang con il mondo Inter sia ancora solido. L’obiettivo dei nerazzurri è proseguire il processo di crescita degli ultimi anni e sicuramente i rinnovi di due giocatori fondamentali come Lautaro Martinez e Barella sono centrali per consolidare il progetto nerazzurro.