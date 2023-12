Capello esalta il centrocampo dell’Inter: “Top 3 al mondo”

Dopo l’incredibile prova di forza espressa contro il Napoli, l’ennesima dell’ultimo biennio, il centrocampo dell’Inter ha messo d’accordo davvero tutti. Anche l’ex allenatore Fabio Capello, a volte poco generoso nei confronti dei nerazzurri, si è arreso dinnanzi all’enorme qualità e completezza mostrata in mezzo al campo dagli interpreti interisti in questa stagione.

Proprio il centrocampo, come spiegato da Capello sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, rappresenta il punto di forza della squadra di Inzaghi: “C’è il giusto mix di qualità, interdizione, visione di gioco, inserimento. Calha è un gran direttore d’orchestra, Barella e Mkhitaryan hanno intelligenza tattica e qualità. E poi come prima alternativa c’è un certo Frattesi che a me piace tantissimo e che ogni volta che gioca lascia il segno. Tutti sanno fare gol o servire assist, tutti sanno aiutare la squadra nelle due fasi. L’Inter a livello dinamico e di qualità è stata costruita benissimo in mezzo, e poi giocare a cinque aiuta“.

Per l’ex tecnico italiano, ad oggi, solamente due squadre al mondo possono vantare di avere un centrocampo più forte di quello dell’Inter: “Un gradino sotto a City e Real. Ma si può dire senza paura che il centrocampo di Inzaghi vale i migliori del mondo”.