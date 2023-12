L’Inter torna a casa: la risposta di San Siro è impressionante

E’ trascorso quasi un mese dall’ultima volta in cui l’Inter è scesa in campo a San Siro per un match. Si trattava della sfida contro il Frosinone, l’ultima prima della sosta di metà novembre e divenuta iconica per uno dei gol nerazzurri più belli degli ultimi anni messo a segno dalla prodezza da centrocampo di Federico Dimarco.

Stasera, alle 20.45, l’Inter tornerà finalmente a ricevere l’abbraccio di tutto il Meazza nel match contro l’Udinese. In mezzo, la squadra di Inzaghi ha dovuto affrontare trasferte dure e complesse, tra Torino, Lisbona e Napoli, uscendone sempre a testa alta.

A spingere la squadra nerazzurra, ci sarà dunque un San Siro che da giorni viaggia verso il tutto esaurito. Questa sera sono infatti attesi oltre 70mila tifosi a scaldare la fredda serata milanese, in linea con la media di 73.163 biglietti staccati per partita da inizio stagione. Un leggero miglioramento rispetto ai 72.630 dello scorso anno dopo 7 partite giocate in casa che fa dell’Inter, ancora una volta, la squadra con più presenze allo stadio nel campionato italiano.

Considerata la capienza del Meazza, migliorare questo dato sarà quasi impossibile nei prossimi anni. Nel frattempo, in vista del match di martedì sera in Champions League in cui l’Inter si giocherà il primato del girone contro la Real Sociedad, si andrà ancora una volta oltre la quota dei 70mila spettatori.