Capello: “Inter squadra da battere. Juve? Dipende da quanto tempo avrà bisogno Pirlo”

Non è la prima volta che Fabio Capello indica negli ultimi giorni l’Inter come la formazione favorita in Serie A per la vittoria dello scudetto. L’ex allenatore, intervistato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, ha spiegato che i cinque cambi potrebbero dare ragione alla lunga rosa nerazzurra, completa finalmente in ogni reparto e capace di poter essere competitiva su più fronti. Capello, per quanto riguarda la Juventus, nutre invece diversi dubbi legati soprattutto all’impatto che Andrea Pirlo avrà sulla panchina bianconera. Questi alcuni passaggi della sua intervista:

Dopo tre giornate cosa le ha detto questa Serie A?

“Più o meno ciò che immaginavo. C’è una squadra da battere, l’Inter. Non è riuscita a vendere i giocatori in esubero e così si ritrova una formazione doppia. Significa che sarà costantemente competitiva. La Juventus ha saltato il test più significativo, quello con il Napoli. Avrà il problema di gestire molti attaccanti e bisogna vedere se e in quanto tempo diventerà la Juve di Pirlo. La lotta per lo scudetto è tra queste due. Con il pericolo Atalanta, che l’esperienza internazionale ha reso consapevole della propria forza e che grazie a Gasperini esprime un calcio di valore internazionale. In Napoli può essere pericoloso a sua volta. Dopo queste quattro metto Roma e Milan”.

L’Inter è la squadra che si è rafforzata di più?

“Grazie anche alla cinque sostituzioni, Conte può cambiare radicalmente la squadra anche in corso di partita conservando le potenzialità. I due cambi in più aiutano gli allenatori anche durante la settimana. Tutti gli uomini si allenano con maggiore allegria, perché sanno di dover essere sempre pronti e si sentono coinvolti”.

L’Inter diventa al momento la squadra italiana di punta anche per la Champions League?

“Purtroppo, come dicevamo, il test con il Napoli avrebbe detto molto sul valore assoluto della Juve non c’è stato. L’Inter è già andata in finale di Europa League e di conseguenza sa cosa l’aspetta. Anche se il livello della Champions da un certo punto in avanti è molto più alto”.