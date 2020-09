CdS – Indicazioni positive nel 7-0 alla Carrarese: Perisic sulla destra e Ranocchia titolare con la Fiorentina?

Dopo il 5-0 al Lugano, per l’Inter arriva un’altra goleada nel cammino verso la prossima stagione. Nonostante non si sia trattato di una vera e propria amichevole, la partitella con la Carrarese, compagine di Serie C, è stato un buon test per provare gli ultimi schemi e per testare gli inserimenti di coloro che sono rientrati dai prestiti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per Antonio Conte ci sono state svariate indicazioni positive nel match. Oltre al risultato (un tennistico 7-0, con anche le doppiette di Lukaku e Lautaro), molti elementi hanno mostrato buone cose: tra di essi Andrea Ranocchia, probabile titolare contro la Fiorentina vista la squalifica di de Vrij, ed Ivan Perisic, testato a lungo sulla fascia destra. Promosso anche Stefano Sensi, che si è alternato tra la trequarti ed i 3 di centrocampo.

Assenti, invece, Hakimi, Kolarov, D’Ambrosio, de Vrij e Gagliardini: per questi cinque, tenuti a riposo contro la Carrarese, è previsto un impiego sostanzioso nell’amichevole odierna contro il Pisa a San Siro, dove potranno accedere 1000 spettatori.

