Caso razzismo: i precedenti condannano Acerbi

Giornata fondamentale per il futuro di Acerbi all’Inter, ma non solo. Infatti, è attesa per oggi la sentenza del Giudice sportivo in merito alle accuse razziste di Juan Jesus. Per il difensore nerazzurro c’è la concreta possibilità di una squalifica molto dura per discriminazione razziale.

Nelle scorse ore il giudice Gerardo Mastrandrea ha visionato con attenzione le testimonianze dei due giocatori, oltre al materiale audio e video dell’accaduto. In caso di prova evidente dell’insulto razziale non ci sarebbero dubbi: almeno 10 giornate di squalifica come da articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva.

Tuttavia, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, in altri casi simili è spesso bastata la presunzione di colpevolezza per arrivare a una stangata pesante. Il motivo? Il peso morale, sociale e politico del tema in esame.

C’è la possibilità di una squalifica ridotta se il giudice virasse sull’articolo 39 (condotta gravemente antisportiva), con squalifica da 2 a 5 giornate, ma i precedenti fanno pensare a una pensa più severa. Gli ultimi casi dal 2020 ad oggi, scrive la Rosea, non hanno mai portato a una squalifica inferiore alle 10 giornate.