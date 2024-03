Caso Acerbi, tra condanna e assoluzione c’è una terza via

Si avvia verso le battute finali il caso Acerbi, in merito alle accuse di razzismo di Juan Jesus. Dopo essere stati ascoltati entrambi i giocatori dalla Procura federale, toccherà ora al Giudice sportivo pronunciare la propria sanzione per il giocatore dell’Inter.

Le ipotesi principali sono due, chiaramente: la condanna, con annessa squalifica di almeno 10 giornate (articolo 28 del Codice sportivo) o l’assoluzione nel caso il difensore non venga ritenuto colpevole di aver commesso il fatto. Tuttavia, c’è anche una terza possibilità.

Come riportato da calciomercato.com, infatti, anche se non venissero rilevate offese razziste da parte di Acerbi, il giocatore dell’Inter potrebbe essere comunque punito per “condotta gravemente antisportiva” (articolo 39 del Codice sportivo). In quel caso, la squalifica comminata al giocatore nerazzurro andrebbe dalle 2 alle 4 giornate.