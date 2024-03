Caso Acerbi, la Procura ha fretta: ECCO la data della sentenza

Sono ore decisive per la stagione di Francesco Acerbi in seguito al caso esploso la scorsa domenica sera. Dopo il botta e risposta con Juan Jesus, il centrale brasiliano verrà ascoltato dalla Procura Federale guidata da Giuseppe Chinè nella giornata odierna per ascoltare innanzitutto la versione del difensore del Napoli.

Domani, in videoconferenza da Appiano Gentile, verrà invece sentita la ricostruzione di Francesco Acerbi accompagnato dall’avvocato del club nerazzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, l’obiettivo della Procura è di consegnare entro questo weekend la relazione completa al giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, il quale lo scorso lunedì aveva richiesto il supplemento d’indagine su quando accaduto.

Chinè, inoltre, ha già acquisito anche le immagini del match e potrebbe decidere convocare anche l’arbitro La Penna qualora lo ritenesse opportuno. Come già spiegato nei giorni scorsi, nel caso in cui dovessero essere provate le accuse di razzismo, Acerbi rischierebbe una maxi squalifica da dieci giornate in campionato. Sentenza che dovrebbe a questo punto arrivare nel corso della prossima settimana.