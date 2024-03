Oaktree si tiene l’Inter: “Alcuni soggetti si sono già mossi”

Da ieri è scattato ufficialmente il countdown in casa Inter in vista della scadenza del prossimo 20 maggio 2024. Entro quella data, infatti, Steven Zhang dovrà restituire il prestito da 275 milioni di euro – schizzato nel frattempo sui 350 a causa dei tassi d’interesse annui – per non perdere il controllo del club in favore di Oaktree.

Il noto fondo americano, come ribadito dal Corriere dello Sport, avrebbe infatti deciso di rifiutare la proposta di riscadenzamento del prestito in cambio del pagamento degli interessi maturati negli ultimi tre anni. Questo perché Oaktree teme che il rinnovo del prestito, con tassi che potrebbero arrivare al 20%, andrebbe a svalutare il club nerazzurro.

Ma non è tutto, perché il fondo americano – che inizialmente non era interessato al controllo dell’Inter – sarebbe ora disposto a tenere la gestione della società per qualche mese, prima di cedere al miglior acquirente. A tal proposito, come riferito dal quotidiano romano, “alcuni soggetti si sono già fatti avanti con il fondo americano in vista del possibile riscatto del club”.