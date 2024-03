Caso Zhang, la richiesta di China Construction Bank all’Inter

La sentenza della Corte d’Appello di Milano in merito al caso Zhang e alle accuse di China Construction Bank ha fatto scalpore e creato delle domande sul futuro del presidente dell’Inter, pur ribadendo come il club non sia coinvolto nella vicenda.

Tuttavia, come riportato da la Repubblica, China Construction Bank avrebbe comunque avanzato una richiesta alla società nerazzurra, nonostante l’estraneità rispetto alla questione: riconoscere al proprio presidente uno stipendio, in modo tale da poterglielo pignorare.

Zhang, infatti, come tutti i presidenti della storia nerazzurra fin qui, non riceve alcun compenso per il ruolo ricoperto.