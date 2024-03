Sospiro di sollievo per De Vrij: le novità sulle sue condizioni

L’infortunio di Stefan De Vrij, arrivato proprio nel momento in cui c’è grande incertezza sul futuro di Acerbi, ha messo in apprensione tutto il mondo Inter. Tuttavia, l’allarme sembra essere parzialmente rientrato.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, rientrato ieri dall’Olanda, il difensore si è presentato ad Appiano Gentile dove è stato visitato dai medici per capire di più sul fastidio agli adduttori, in attesa del referto degli esami svolti nel ritiro della propria nazionale.

Serviranno ulteriori approfondimenti, ma le prime impressioni sembrano aver escluso uno stop grave: il rischio per Inzaghi potrebbe essere quello di non averlo a disposizione per 2 settimane. Se così fosse, De Vrij salterebbe solo la sfida di Pasquetta con l’Empoli.